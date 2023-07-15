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Коммерсантъ FM
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Российские теннисисты заработали на Wimbledon £2,6 млн

Теннисисты разыграли на Wimbledon £44,7 млн. Больше £2,6 млн из них заработали российские теннисисты (около 6% призового фонда), посчитал Forbes. Однако большинству россиян придется заплатить почти половину призовых в качестве налога.

Сколько заработали российские теннисисты:

  • Евгений Донской, Илья Гахов, Мария Тимофеева, Дарья Астахова и Анастасия Захарова получили по £12,75 тыс. после вылета вылетели в первом круге квалификации;
  • Элина Аванесян, Диана Шнайдер, Вера Звонарева и Эрика Андреева — £21,75 тыс. после вылета во втором круге квалификации, Звонарева также получила £37,5 тыс. за выход в четвертьфинал парного турнира;
  • Камила Рахимова — £55 тыс. после вылета в первом круге (+£6,875 тыс. после вылета в первом круге парного турнира);
  • Аслан Карацев и Вероника Кудерметова — по £85 тыс. после вылета со второго круга (+£6,875 тыс. у Карацева после вылета в первом круге парного турнира);
  • — £85 тыс. за выход во второй круг
  • Дарья Касаткина, Анастасия Потапова и Анна Блинкова — по £131 тыс. за выход в третий круг (+£6,875 тыс. у Блинковой после вылета в первом круге парного турнира);
  • Екатерина Александрова и Мирра Андреева — по £207 тыс. за выход в четвертый круг (+£11 тыс. у Александровой за выход во второй круг в парном разряде, -£8 тыс. у Андреевой за неспортивное поведение);
  • Александра Панова и Яна Сизикова — по £11 тыс. за выход во второй круг парного турнира (Сизикова также получила £2 тыс. после вылета в первом круге смешанного турнира);
  • Людмила Самсонова — £55 тыс. после вылета в первом круге (+£3,875 тыс. за выход во второй круг в миксте);
  • Роман Сафиуллин и Андрей Рублев — по £340 тыс. за выход в четвертьфинал;
  • Даниил Медведев — £600 тыс. за выход в полуфинал.

В Великобритании, как и в других странах, действует налог для артистов и спортсменов, которые не являются налоговыми резидентами, но получают доход от соревнований или гастролей. Ставка составляет 20% для дохода от £12,57 тыс. до £50,27 тыс., 45% — от £50,271 тыс. до £150 тыс. Только Александра Панова получила доход ниже, чем предполагает базовая ставка. 20% заплатят Звонарева, Карацев, Блинкова, Рахимова, Самсонова, Кудерметова, Касаткина и Потапова. 45% — Александрова, Андреева, Сафиуллин, Рублев и Медведев. Кроме того, в Великобритании также взимается налог на доходы от рекламных контрактов.

Леонид Уварчев

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