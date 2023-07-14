Роспотребнадзор проверил здание ВГТРК после обнаружения неизвестного порошка

В здании ВГТРК в Москве обнаружили неизвестный порошок, сообщило столичное управление Роспотребнадзора. Ведомство провело «комплекс профилактических мероприятий», передает ТАСС. ВГТРК сегодня, 14 июля, отмечает 33 года со дня основания.

Неизвестно, о каком порошке идет речь и в связи с чем потребовалась профилактика. Днем об обнаружении вещества сообщали Telegram-каналы Baza, Readovka и ряд других. На месте кроме сотрудников Роспотребнадзора работали несколько машин скорой помощи, полиции и МЧС. Несколько людей после выхода из здания ВГТРК сели в машину скорой помощи.

Леонид Уварчев