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Коммерсантъ FM
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Помощница 92-летнего актера Ивана Краско сообщила, что у него начались галлюцинации

Актер Иван Краско, которого госпитализировали в реанимацию 13 июля, находится в тяжелом состоянии, у него начались галлюцинации, сообщила РБК его помощница Дарья Пашкова.

«Он в тяжелом состоянии. Была у него в реанимации. Самое страшное позади, но врачи пока никаких прогнозов не дают. У него начались галлюцинации»,— сказала госпожа Пашкова. По ее словам, актер начал путать медиков с ней, называя их ее именем.

92-летний господин Краско попал в реанимацию после того, как ему стало плохо на даче. Его доставили в Национальный медицинский исследовательский центр имени Алмазова. По словам директора, у господина Краско последнее время были проблемы с речью. В январе актер перенес инсульт.

Иван Краско родился 23 сентября 1930 года в деревне Вартемяки Ленинградской области. Заслуженный артист РСФСР (1976), народный артист РФ (1992). Больше 50 лет служил в Театре имени В. Ф. Комиссаржевской. Играл в фильмах «Принц и нищий» (1972), «Сын полка» (1981), «Семен Дежнев» (1984), «Господин оформитель» (1988), «Привет, малыш!» (2001), а также в сериалах «Сержант милиции» (1974), «Россия молодая» (1981–1982), «Мастер и Маргарита» (2005) и других. Отец актера Андрея Краско (1957–2006).

Эрдни Кагалтынов

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