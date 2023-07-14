Экс-президент ЮАР Зума после лечения в России может вернуться в тюрьму

Бывший президент Южно-Африканской Республики (ЮАР) 81-летний Джейкоб Зума проходит лечение в России, сообщил его представитель. Вчера, 13 июля, конституционный суд страны оставил в силе решение о том, что Зума должен вернуться в тюрьму для отбытия 15-месячного срока за неуважение к суду.

«Зума отправился в Россию на прошлой неделе по состоянию здоровья»,— говорится в заявлении представителя экс-президента Мцванеле Маньи (цитата по AFP).

Господин Маньи добавил, что поездка «была частной, это не было секретом», после того как информация была опубликована местными СМИ. О том, что Джейкоб Зума обращается за медицинской помощью в Москве, сообщало издание News24.

«Он вернется в страну, как только его врачи завершат лечение»,— сообщил пресс-секретарь Зумы.

Джейкоб Зума занимал пост президента с 2009 по 2018 год, прежде чем был вынужден уйти в отставку из-за скандалов со взяточничеством. Он был приговорен к сроку в июне 2021 года после отказа давать показания перед комиссией, расследовавшей финансовые махинации и кумовство во время его пребывания в должности. Затем был условно-досрочно освобожден по состоянию здоровья через два месяца после начала отбытия срока.

Мария Федотова