Бизнес займется здоровьем

Малый и средний бизнес готов поучаствовать в финансировании проектов в сфере здравоохранения, следует из итогов первого заседания созданной при «Деловой России» профильной рабочей группы. В условиях не всегда эффективного и прозрачного расходования денег на медицину наиболее привлекательными форматами участия предпринимателей названы проекты с целевым использованием конкретных налогов, а также пожертвования в государственные фонды при установлении льгот для благотворителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Деловая Россия» занялась подготовкой предложений по форматам участия бизнеса в финансировании системы государственного здравоохранения. Первое заседание созданной для этого рабочей группы с участием предпринимателей, представителей врачебного сообщества и пациентских организаций состоялось 13 июля. На нем зампред «Деловой России» Антон Данилов-Данильян обосновал инициативу бизнеса тем, что «национальная система охраны здоровья в РФ входит в фазу острого дефицита средств». Сославшись на данные Минздрава, он сообщил, что по итогам 2022 года дефицит территориальных программ госгарантий медпомощи зафиксирован в 14 регионах — на сумму 28 млрд руб. Кроме того, в следующем году завершается национальный проект «Здравоохранение», включающий в том числе федеральные проекты по борьбе с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями,— и пока не ясно, за счет чего будет обеспечена преемственность мероприятий, реализованных за пять лет действия программ.

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный отметил, что на деле система здравоохранения недофинансирована не только сейчас, но и хронически: в РФ планка расходов на нее никогда не поднималась выше 4% ВВП при показателе в 6% в развитых странах. В результате, по словам научного руководителя Национального НИИ общественного здоровья имени Н. А. Семашко Рамила Хабриева, россияне софинансируют государственную медицину — так, при амбулаторном лечении из-за необходимости покупать лекарства за свой счет на пациентов приходится до 70% его стоимости.

Другая проблема — нерациональное распределение средств. По словам директора Центра экспертизы и контроля качества медицинской помощи Виталия Омельяновского, в первую очередь следует финансировать наиболее эффективные технологии лечения, для чего необходимо предварительно оценивать их методами фармакоэкономического анализа. Кроме того, дополнительные расходы возникают из-за некачественной организации медпомощи. По словам сопредседателя Всероссийского союза пациентов Яна Власова, в год в РФ фиксируют до 30 млн случаев продления больничных листов из-за заражения пациентов внутрибольничными инфекциями.

В этих условиях, отметил Антон Данилов-Данильян, бизнес в первую очередь готов финансировать проекты, предполагающие целевое использование средств. «Примерами таких инициатив являются государственный фонд "Круг добра", в который поступают средства от повышенного НДФЛ, а также федеральный проект "Борьба с сахарным диабетом", который планировалось финансировать за счет поступлений от акциза на сладкие напитки»,— отметил делоросс.

Гендиректор консалтинговой компании «Право на здоровье» Ольга Макаркина возможным механизмом финансирования назвала привлечение благотворительных взносов в государственные целевые фонды за счет установления налоговых льгот для жертвователей. «Такой подход позволит частично переориентировать благотворительные потоки, растекающиеся сейчас по разным фондам, на поддержку именно тех мероприятий, которые нужны государству»,— отметила она.

Отметим, что готовность бизнеса поучаствовать в финансировании здравоохранения в условиях сложной ситуации в экономике становится более понятной в контексте инициированного правительством разового налога на сверхприбыль. Хотя ведомство вменило его уплату только относительно крупным компаниям, возможно, что среднему и малому бизнесу в будущем также будет предложено активнее поучаствовать в решении социальных проблем — и тогда возможность обсудить, на что могли бы пойти дополнительные средства, может стать аргументом в дискуссии с властями.

Анастасия Мануйлова