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Коммерсантъ FM
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Из реестра иностранных агентов исключен Центр социально-информационных инициатив «Действие» из Петербурга

Автономная некоммерческая организация противодействия эпидемии ВИЧ/СПИДа и охраны здоровья социально-уязвимых групп населения «Центр социально-информационных инициатив Действие» (Санкт-Петербург) исключена из него. Согласно реестру (.pdf), решение об исключении было принято 10 июля 2023 года, на это обратил внимание проект «ОВД-Инфо» (внесен в реестр иностранных агентов). По данным системы «СПАРК-Интерфакс», организация была исключена из реестра юрлиц 28 июня 2023 года.

В реестр организация была внесена 24 декабря 2018 года. «Факт соответствия организации признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, установлен в ходе проведения Главным управлением Минюста России по Санкт-Петербургу плановой документарной проверки»,— сообщал Минюст в 2018 году.

По данным из открытых источников, Центр «Действие» появился в 2013 году и работал по трем основным направлениям: здоровье сообщества, развитие сообщества, исследования. Четвертым направлением работы было организационное развитие.

Мария Федотова

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