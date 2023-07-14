Экспозиция «Дом Романовых и Урал» открылась в Екатеринбурге

В музейно-выставочном центре «Дом Поклевских-Козелл» (Свердловский областной краеведческий музей имени Клера) в рамках фестиваля православной культуры «Царские дни» открылась новая постоянная экспозиция «Дом Романовых и Урал». Она заменит «Зал памяти династии Романовых», который в течение 20 лет работал в Музее истории и археологии Урала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Новая постоянная экспозиция «Дом Романовых и Урал» Фото: Василиса Алексеева Губернатор Евгений Куйвашев осматривает новую постоянную экспозицию «Дом Романовых и Урал» Фото: Василиса Алексеева Новая постоянная экспозиция «Дом Романовых и Урал» Фото: Василиса Алексеева Следующая фотография 1 / 3 Новая постоянная экспозиция «Дом Романовых и Урал» Фото: Василиса Алексеева Губернатор Евгений Куйвашев осматривает новую постоянную экспозицию «Дом Романовых и Урал» Фото: Василиса Алексеева Новая постоянная экспозиция «Дом Романовых и Урал» Фото: Василиса Алексеева

В новой экспозиции роль Дома Романовых в освоении и развитии Уральского региона рассматривается более глубоко и детально. Она рассказывает о непосредственной связи Урала с династией Романовых.

Выставка разделена на четыре раздела, в которых рассказывается о роли династии в освоении и развитии уральского региона, биографии императора Николая II, трагической гибели царской семьи в Екатеринбурге и увековечении ее памяти. Специально для выставки монахини Ново-Тихвинского монастыря написали икону с изображением Святых Царственных Страстотерпцев. Она будет представлена в последнем зале экспозиции.

На торжественной церемонии открытия выставки присутствовали губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, председатель наблюдательного совета Елисаветинско-Сергиевского просветительского общества Анна Громова, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.

«Уверен, экспозиция будет по достоинству оценена не только историками и краеведами, но и широкой публикой, даст нашей молодежи еще один стимул для изучения истории России, истории родного края», — отметил господин Куйвашев.

Выставка «Дом Романовых и Урал» станет одним из объектов туристического «Императорского маршрута» в Свердловской области. Посетить экспозицию можно будет с 16 июля.

Василиса Алексеева