В Туапсе обнаружили тело подростка, пропавшего во время наводнения

В Туапсе обнаружили тело несовершеннолетнего, пропавшего во время наводнения на курорте 12 июля. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю Фото: Пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю

По данным ведомства, 15-летний подросток пропал после того, как в поселке Тюменском потоком воды смыло частный дом. В этот момент в помещении находились три человека, еще один мужчина — в автомобиле «ВАЗ 2107» стоявшем неподалеку. Всего удалось обнаружить тела четверых пострадавших. В настоящее время продолжаются поиски пропавшей при наводнении 23-летней девушки. По факту исчезновения людей возбудили уголовное дело.

В ночь на 12 июля в Туапсинском районе прошли обильные ливни. В результате непогоды за сутки в муниципалитете выпало 280 мм осадков, что соответствует трем месячным нормам. В результате разгула стихии в муниципалитете подтопило 690 дворов и 290 домовладений.

Анастасия Донскова

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