КС России защитил право работников на выходное пособие при увольнении по соглашению сторон

Конституционный суд России постановил, что работник имеет право на выходное пособие при увольнении по соглашению сторон, даже если работодатель не учитывал финансовые возможности организации при заключении трудового договора. Об этом сообщила пресс-служба КС.

«Если руководитель организации при подписании трудового договора или соглашения о его расторжении действовал недобросовестно и неразумно, без учета финансовых возможностей организации и вопреки ее интересам, то он и должен нести ответственность за причиненные такими действиями убытки. Отказать же уволившемуся по соглашению сторон работнику во взыскании с работодателя выходного пособия в размере, установленном трудовым договором и (или) соглашением о его расторжении, суд не имеет права»,— говорится в опубликованной позиции суда.

Поводом к рассмотрению дела стала жалоба Натальи Нестеренко, которая в августе 2020 года по соглашению сторон уволилась из муниципального унитарного предприятия городского округа Щелково «Загорянская муниципальная служба ЖКХ». Ее трудовой договор предусматривал выплату работодателем выходного пособия в размере трехмесячной зарплаты. Денег госпожа Нестеренко не получила — суды сочли, что директор организации, который подписал с несколькими работниками трудовые договоры с такими же условиями незадолго до ухода из предприятия, злоупотребил правом. Иски госпожи Нестеренко с требованием выплатить пособие не были удовлетворены. При этом аналогичные иски ее коллег суды удовлетворили.

В позиции КС говорится, что платить сотруднику выходное пособие работодатель не обязан, однако такой пункт может быть включен в трудовой договор. В этом случае сотрудник обоснованно ожидает выплаты пособия, говорится в пресс-релизе. КС подчеркнул, что на основании позиции Конституционного суда судебные решения по делу госпожи Нестеренко должны быть пересмотрены.

Эрдни Кагалтынов