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Коммерсантъ FM
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Минфин анонсировал переход на российский внебиржевой индекс при расчете нефтяных налогов

Комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил поправку в Налоговый кодекс, согласно которой Россия может перейти на российский внебиржевой индекс при расчете налогов для нефтяной отрасли с 2024 года. О переходе на заседании комитета Госдумы объявил заместитель министра финансов Алексей Сазанов. Сейчас применяется котировка Urals, рассчитываемая агентством Argus на базисе CIF, которое перестанет ее публиковать с 1 января 2024 года.

«Мы переходим на российский внебиржевой индекс, увеличенный на $4 за баррель, это отражает стоимость доставки»,— ответил господин Сазанов на вопрос, перестанет ли Минфин использовать котировку Urals от Argus при налогообложении (цитата по ТАСС). Комитет Госдумы данную поправку в Налоговый кодекс одобрил.

Котировка Urals на базисе CIF (включает стоимость фрахта и страхование), рассчитываемая Argus и используемая сейчас для расчета нефтяных налогов, учитывает стоимость российской нефти в европейских портах Роттердам и Аугуста. Однако теперь котировки российской экспортной нефти в европейских портах на базисе CIF перестали в полной мере отражать справедливую цену Urals из-за прекращения ее поставок в Европу.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Нефтяной экспорт поддался FOBии».

Мария Федотова

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