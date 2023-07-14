Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Группа компаний «Самолет» стала спонсором футбольного клуба «Ростов»

Один из крупнейших застройщиков в России — группа компаний «Самолет» —стала спонсором донского футбольного клуба «Ростов». Объявление о начале сотрудничестве опубликовано в Telegram-канале клуба.

Отмечается, что «Самолет» специализируется на реализации масштабных проектов комплексного освоения территорий, строит районы со всей социальной инфраструктурой: школами, поликлиниками, детскими садами. С момента начала работы компания сдала в эксплуатацию около 3,7 млн кв. м недвижимости.

Как ранее стало известно, компания «Самолет-Регионы» предложила властям донской столицы освоить три участка площадью 68,3 га, 38,6 га и 16,3 га к западу от Восточного шоссе в левобережной части Ростова. Здесь планируется построить жилье для 14,5 тыс. жителей.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...