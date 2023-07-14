Группа компаний «Самолет» стала спонсором футбольного клуба «Ростов»

Один из крупнейших застройщиков в России — группа компаний «Самолет» —стала спонсором донского футбольного клуба «Ростов». Объявление о начале сотрудничестве опубликовано в Telegram-канале клуба.

Отмечается, что «Самолет» специализируется на реализации масштабных проектов комплексного освоения территорий, строит районы со всей социальной инфраструктурой: школами, поликлиниками, детскими садами. С момента начала работы компания сдала в эксплуатацию около 3,7 млн кв. м недвижимости.

Как ранее стало известно, компания «Самолет-Регионы» предложила властям донской столицы освоить три участка площадью 68,3 га, 38,6 га и 16,3 га к западу от Восточного шоссе в левобережной части Ростова. Здесь планируется построить жилье для 14,5 тыс. жителей.