Из-за жары в выходные на Финляндском направлении ОЖД назначили дополнительные электрички

На Финляндском направлении Октябрьской железной дороги (ОЖД) из Санкт-Петербурга в выходные 15-16 июля назначены дополнительные пригородные поезда, сообщила пресс-служба перевозчика. Направление усилят в связи с прогнозируемой в городе жарой.

С Финляндского вокзала со всеми остановками по пути следования в Белоостров в 10:15 выедет поезд № 6053 с прибытием в Белоостров в 11:31, также в Васкелово отправится состав № 6597 в 10:50 и прибытием в 12:03. В сторону города поезд № 6054 отойдет от Белоострова в 11:32 и прибудет на вокзал в 12:05, из Васкелово — в 13:00 с прибытием в 14:15.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что между Петербургом и Москвой начнет курсировать черный поезд с созвездиями.

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