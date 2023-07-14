Между Петербургом и Москвой начнет курсировать черный поезд с созвездиями

Между Санкт-Петербургом и Москвой с июля начнет выполнять регулярные рейсы поезд «Ночной экспресс» с черным корпусом вагонов с рисунками золотистых созвездий и месяца. Пуск поезда анонсирован компанией-перевозчиком «Тверской экспресс», на это обратило внимание «РИА Новости».

Внутри вагонов будет «сдержанный внутренний лаунж-дизайн», отмечает перевозчик. Пассажирам будут подавать премиальное постельное белье.

Точной даты запуска «Ночного экспресса» нет.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что из Петербурга в Краснодар запустили междугородний автобус.

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