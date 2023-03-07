Экс-замглавы воронежской таможни попался на наркотиках

Бывший первый заместитель начальника Воронежской таможни Евгений Филипенко задержан. По данным СМИ, это произошло в момент, когда он нашел сверток с 1,18 грамм амфетамина.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
В пресс-службе Воронежской таможни подтвердили факт задержания господина Филипенко сотрудниками отдела по противодействию коррупции и УМВД по Воронежу.
По данным ведомства, задержание произошло 3 марта. В отношении господина Филипенко возбуждено дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ (до 10 лет лишения свободы).
Евгений Филипенко уволен из таможенных органов.