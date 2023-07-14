Жительницу Курска оштрафовали за участие в не согласованном с властями пикете

Ленинский райсуд Курска привлек к административной ответственности 38-летнюю Анастасию Коршунову за «проведение не согласованного с властями публичного мероприятия» (ч.2 ст. 20.2 КоАП РФ — для граждан от 30 тыс. до 50 тыс. руб. штрафа). Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Курской области.

Судом установлено, что местная жительница приняла участие в пикете, который прошел 4 июня 2023 года у дома №8 на улице Ленина — в двух шагах от здания правительства области на Красной площади, 1. Для этого она подготовила плакат с тематической надписью и фотографией.

По данным суда, в тот же день в других городах России прошли аналогичные публичные мероприятия, участники которых выражали общие требования и призывы. «Проводимые пикеты с достаточной очевидностью объединены единством целей, единым оповещением (в сообществах в сети «Интернет»), общей организацией с использованием наглядных средств агитации»,— добавили в пресс-службе судов региона.

В суде Анастасия Коршунова не признала вину, утверждая, что 4 июня хотела принять участие в одиночном пикете, не требующем согласования с органами власти, но не успела сделать этого, «поскольку была задержана сотрудниками правоохранительных органов». Суд признал курянку виновной и назначил ей штраф в размере 10 тыс. руб.

Ранее в Воронеже мужчину, вышедшего на одиночный пикет с антивоенным плакатом, решили не привлекать к административной ответственности. Однако полиция не согласилась с таким решением суда и добилась пересмотра дела.

Алина Морозова