Птиц напугают дронами

Московские аэропорты собираются разгонять птиц с помощью дронов — тестирование беспилотников со специальной звуковой аппаратурой начали в Домодедово, пишут «Известия». Подобные устройства также используют во Внуково. Орнитологическая служба запускает БПЛА, чтобы обнаружить места скопления птиц на приаэродромной территории, речь идет о свалках или, например, водоемах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

На территории самих аэропортов подобные полеты запрещены и вряд ли когда-то станут возможными. Дроны для самолетов опаснее, чем сами птичьи стаи, подчеркнул руководитель отраслевого объединения «Российские беспилотники» Вячеслав Барбасов:

«Сама идея, что дроны системно летают рядом с аэропортом, несет существенную опасность, ведь они так же, как и птицы, могут попасть в какую-нибудь турбину. Кроме того, в какой-то момент все беспилотники рано или поздно падают.

Также в районе воздушной гавани есть существенное радиоизлучение, что может существенно повлиять на такие устройства. Они могут оказаться, помимо всего, и в зоне действия РЭБ, что тоже, скорее всего, вызовет проблемы.

Если говорить про стоимость таких устройств, то, как правило, это примерно 0,5 млн руб. за серийный аппарат, который может летать 40 минут с 1,5 кг полезной нагрузки. Но в себестоимости у нас будут заложены две существенные вещи — это научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, которые потребовались для того, чтобы создать это изделие. Плюс, затраты на сертификацию и лицензирование. Вот этот сертификационный базис может тоже стоить десятки, сотни миллионов рублей».

Как правило, аэропорты используют сразу несколько различных установок для отпугивания птиц, но все они работают недостаточно эффективно, говорят специалисты.

По данным Росавиации, в прошлом году самолеты почти тысячу раз сталкивались с пернатыми. В большинстве случаев в сезон — с апреля по октябрь. Сотрудник орнитологической службы аэропорта Жуковский Виктор Иваничкин не верит, что и дроны смогут решить проблему:

«Это все равно, что вы купили частный самолет, и, кажется, вроде летай — не хочу, а никуда вы не полетите , потому что потребуется масса согласований, разрешений. И с беспилотниками примерно такая же картина, если не строже.

Мой опыт показывает, что, например, имитация голосов птиц вообще неэффективна. Неплохое действие конкретно на чаек оказывает лазерная указка, но только в темное время.

Днем она бесполезна. Такие устройства у нас есть, но мы их не применяем, просто стараемся не допускать скопления птиц.

Помимо этого, у нас есть и шары, примерно такие же, как на дискотеках, которые отражают свет и создают блики. Стоят и Birdguard, техника, имитирующая голоса птиц, пропановые пушки, которые выстреливают с определенным промежутком.

Но я считаю действительно полезным и нужным — сигнальные ракеты и ружья. Но и то это должно быть разумно все, чтобы не возникло привыкания. Если же говорить про обучение и содержание в аэропортах сапсанов и соколов, то это не просто дорого, а сказочно дорого. Чтобы содержать одного хищника, нужно и покупать корм, и клетку чистить. А потом, куда эта птица полетит, предсказать невозможно».

Последний громкий случай, когда птицы помешали полету, произошел в августе 2019-го. Тогда Airbus «Уральских авиалиний» был вынужден совершить аварийную посадку на кукурузное поле.

После расследования Межгосударственного авиационного комитета, выяснилось, что возле аэродрома было много объектов скопления птиц — водоемов, свалок и сельскохозяйственных полей.

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Светлана Белова