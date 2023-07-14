Минобороны предупредило о минной опасности на северо-западе Черного моря

Министерство обороны России сообщило, что командование Черноморского флота предупредило о минной опасности на судоходном маршруте в северо-западной части Черного моря. Предупреждение обусловлено обнаружением дрейфующей украинской морской мины, уточнило ведомство.

Ведомство заявило, что ВСУ оставили мину в начале 2022 года в рамках «беспорядочного минирования прибрежной акватории Черного моря, не взирая на угрозу безопасности мореплавания».

В марте 2022 года российские военные обнаружили две якорные мины, установленные ВСУ в морской акватории у побережья Одессы. Мины обнаружили у берегов Румынии и Турции, напомнили в ведомстве.

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