Экс-глава Ростовского облсуда обжаловала разрешение на возбуждение уголовного дела

Бывший председатель Ростовского областного суда Елена Золотарева подала в Верховный суд России жалобу на решение Всероссийской квалификационной коллегии судей (ВККС) о даче согласия на возбуждение уголовного дела против нее. Соответствующая информация опубликована в картотеке Верховного суда.

Согласно информации картотеки, жалоба принята к производству и будет рассмотрена 17 августа.

Как сообщалось ранее, в мае текущего года ВККС дала согласие на возбуждение уголовных дел в отношении председателя Ростовского областного суда в отставке Елены Золотаревой, заместителя председателя облсуда Татьяны Юровой и председателя Железнодорожного районного суда Ростова-на-Дону Георгия Бондаренко. Судьи являются подозреваемыми по делу о коррупции. Елену Золотареву, которая отправилась в отставку в апреле, подозревают в семи эпизодах получения взяток (четыре эпизода по ч. 6 ст. 290 и три по ч. 5 ст. 290 УК РФ).

Анастасия Назарова