Дорожное движение в Петербурге ограничат из-за съемок кино

В период с 14 по 16 июля автомобильное движение в центре Санкт-Петербурга ограничат из-за съемок художественных фильмов «Столыпин» и «Почти Герой Советского Союза». Некоторые улицы временно перекроют, на других запретят парковаться. Об этом сообщает пресс-служба городского комитета по транспорту.

Как уточнили в комитете, ограничения коснутся Миллионной улицы (от Мошкова переулка до Дворцовой площади), набережной Зимней канавки, набережной реки Мойки (от Певческого моста) до Большого Конюшенного моста и участков набережной канала Грибоедова.

Запреты на парковку затронут набережную канала Грибоедова 15 (до 22:00) и 16 июля (до 23:00), а Загородный проспект — от улицы Ломоносова до переулка Джамбула — 19 июля.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что график разводки мостов в Петербурге изменят из-за подготовки ко Дню ВМФ.

Елизавета Горовая

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