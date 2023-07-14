На ММК продолжается реализация масштабного проекта комплексной реконструкции коксохимического производства

14 июля председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников ознакомил полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Владимира Якушева и губернатора Челябинской области Алексея Текслера с ходом строительства новой коксовой батареи № 12. Объем инвестиций в проект оценивается в сумму более 80 млрд рублей.



Фото: предоставлено ПАО «ММК»

В настоящий момент ведётся технологическая наладка первого по счету блока батареи. Практически завершено строительство установки сухого тушения кокса. Уже этой осенью будет запущен еще один блок, на котором полностью завершены огнеупорная кладка и монтаж оборудования, а сейчас продолжается процесс разогрева. Оба этих блока составят первую очередь реализации проекта, в рамках которой в 2023 году войдут в строй угольная башня, установка сухого тушения кокса, блок углеподготовки, объекты коксосортировки, установка десульфурации и денитрификации, склад жидкого аммиака, воздухокомпрессорная и противопожарная насосная станции, объекты инженерного обеспечения.

На втором этапе будут возведены ещё два блока коксовой батареи на 50 печей каждый с угольной башней и технологическими установками. Помимо этого, будет введен в строй котел-утилизатор и два турбогенератора за установкой сухого тушения кокса суммарной мощностью 40 МВт, что позволит обеспечить собственные потребности комплекса коксовой батареи в электроэнергии. Пуск второй очереди намечен на 2024 год. Производительность новой коксовой батареи составит 2,5 млн тонн сухого кокса в год, что покрывает практически половину потребности ММК в коксе.

Фото: предоставлено ПАО «ММК»

Генеральным подрядчиком строительства выступает компания Sinosteel Equipment & Engineering Co., Ltd. (КНР). В строительстве комплекса принимают участие свыше десяти подрядных организаций, ежедневно на строительной площадке занято более трех тысяч человек. Всего им предстоит залить более 220 тысяч кубометров бетона, смонтировать 34 тысячи тонн металлоконструкции и 50 тысяч тонн оборудования.

Как отметил председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников, реализация этого крупнейшего инвестиционного проекта имеет большое природоохранное значение для ММК и всего Магнитогорска. С пуском коксовой батареи № 12 и запланированной реконструкцией коксовых батарей № 7-8 из эксплуатации поэтапно будут выведены пять устаревших батарей. Модернизация производства обеспечит сокращение валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 11,35 тыс. тонн в год, а также безотходное производство за счет внедрения установки сухого тушения кокса. Технология сухого тушения даст возможность утилизировать тепло кокса, а также получать пар для технологических нужд и выработки электроэнергии. Важную роль сыграет новая батарея и для решения задач декарбонизации производства, поскольку позволит уменьшить выбросы СО2 на 2,2 млн тонн в год.

Фото: предоставлено ПАО «ММК»

Строительство комплекса коксовой батареи № 12 является частью комплексной реконструкции коксохимического производства ММК. В настоящее время близится к завершению модернизация цеха улавливания и переработки химических продуктов, а также ведутся пусконаладочные работы на новой биохимической установке. Модернизация коксохимического производства Магнитки приведёт к кардинальному снижению техногенной нагрузки на окружающую среду и выполнению экологических задач в рамках федерального проекта «Чистый воздух».

ПАО «ММК»