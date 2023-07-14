На Петроградской стороне открылась общественная кинологическая площадка с оборудованием для дрессировки

В Петроградском районе Санкт-Петербурга открылась общественная кинологическая площадка для дрессировки и выгула собак, сообщает пресс-служба горадминистрации. Объект на перекрестке переулка Нестерова и Зверинской улицы создан по программе формирования комфортной городской среды.

Как отметил губернатор Александр Беглов, такого рода площадки крайней необходимы в городе, так как, по официальным данным, петербуржцы содержат порядка 300 тыс. собак. «В историческом центре города нелегко найти место для таких площадок, но для создания таких объектов изыскиваем все возможности»,— добавил он.

На кинологической площадке оборудованы мощение, набивное покрытие и шпалеры вертикального озеленения с диким виноградом. Входная зона дополнительно ограждена от тротуара, чтобы животные не покидали площадку самостоятельно.

В 2022 году в Петербурге было построено семь кинологических площадок.

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