Мэр Тамбова предложил создать в городе муниципальную управляющую компанию

«Возродить» в Тамбове муниципальную управляющую компанию (УК), «полностью подконтрольную власти», предложил мэр города Максим Косенков в ходе ежегодного отчета перед депутатами гордумы 14 июля. По его словам, инициатива направлена губернатору Максиму Егорову.

Господин Косенков рассказал, что в 2015 году в городе функционировали 25 коммерческих УК. По данным на 12 июля 2023 года, их количество выросло до 70. По мнению мэра, это ставит под сомнение «сетования руководителей УК на сложность ведения дел и отсутствие средств». При этом «существующее положение дел в сфере управления многоквартирными домами и содержания дворовых территорий не устраивает значительную часть жителей города и соответственно городскую власть».

Максим Косенков заявил, что «некоторые УК живут в собственном измерении»: «Изыскивают способы переложить ответственность либо уйти от нее. Бесконечные ссылки на низкий тариф в отсутствие диалога с собственниками при спорных расходах на собственное содержание. Про себя не забывают, а про житейские проблемы часто забывают и оставляют их где-то в стороне. Дворы убирать не хотят или делают это скрипя зубами. Ищут предлоги оттянуть исполнение федерального законодательства и правил благоустройства. С моей точки зрения, они просто заигрались!». Впрочем, мэр отметил, что есть и те УК, что стараются работать добросовестно.

По мнению господина Косенкова, муниципальная УК будет показывать пример коммерческим конкурентам. Кроме того, она повысит конкуренцию между организациями и даст тамбовчанам право выбора.

По данным мэрии, в городе 3 040 многоквартирных домов (МКД), 2 028 из которых обслуживаются управляющими организациями. При этом для 2 015 МКД власти назначили временные УК в виду отсутствия постоянных. По 91 дому оформляются документы для конкурсных процедур определения временных управляющих компаний.

В Воронеже на фоне продажи почти 30 УК группой компаний «ПИК-Комфорт» также задумались о создании муниципальной управляющей компании. В конце марта губернатор Александр Гусев поручил проработать возможность ее учреждения.

О том, кто может заменить «Пик-комфорт», читайте в материале «Ъ-Черноземье»

Алина Морозова

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