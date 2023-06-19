Глава Удмуртии рассказал о перспективах продолжения реконструкции набережной Ижевского пруда

Если продолжение реконструкции набережной Ижевского пруда будет включено в федеральный бюджет на 2024-2025 годы, работы можно будет начать уже в этом году. Об этом глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил порталу Izhlife. Речь идет о части от эспланады до речки Подборенки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Грачев, Коммерсантъ Фото: Сергей Грачев, Коммерсантъ

«Разработана проектно-сметная документация, проведена техническая экспертиза. Первый этап включает реставрацию участка от эспланады до Подборенки. Мы все это сделали заранее, я обратился с письмом к президенту, получил резолюцию на Марата Шакирзяновича Хуснуллина (зампред правительства РФ.— «Ъ-Удмуртия»), что этот вопрос необходимо рассмотреть. Мы подали документы, и сейчас правительство РФ обсуждает вопрос по включению этого объекта в федеральную адресную инвестиционную программу. Потому что сумма там очень большая, более миллиарда рублей»,— отметил господин Бречалов.

По его словам, в республике есть ряд сильных подрядчиков, которые смогут, в случае включения этого объекта в федеральный бюджет на 2024-2025 году, зайти со своим финансированием, а получить деньги в 2024 году. «Со своей стороны мы все сделали заранее. Подготовка с точки зрения общественных слушаний, разработка документации и экспертизы прошла своевременно и практически идеально. Поэтому шансы велики, но пока давайте не будем бежать впереди паровоза»,— добавил глава региона.

Ранее отреставрированная часть набережной «пока еще в удовлетворительном состоянии». Что касается поврежденных ступеней эспланады, Александр Бречалов не уверен, что успеют ли городские власти отремонтировать их в этом году.

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