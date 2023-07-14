Верховная рада Украины призвала Грузию помиловать Саакашвили

Верховная рада Украины (ВРУ) призвала президента Грузии Саломе Зурабишвили и парламенты стран ЕС помиловать бывшего президента страны Михаила Саакашвили из-за его тяжелого физического состояния. Об этом депутат Ярослав Железняк сообщил в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Саакашвили выступает по видеосвязи на заседании суда 3 июля 2023 года

Фото: Irakli Gedenidze, Reuters Михаил Саакашвили выступает по видеосвязи на заседании суда 3 июля 2023 года

Фото: Irakli Gedenidze, Reuters

Рада призвала также допустить к Михаилу Саакашвили уполномоченного ВРУ по правам человека — Дмитрия Лубинца. За решение проголосовали все присутствующие депутаты парламента — 285 человек.

Вчера, 13 июля, директор клиники Vivamed Зураб Чхаидзе по итогам обследования польскими врачами Михаила Саакашвили сообщил, что его оставят на лечении и пока не будут переводить назад в тюрьму для отбытия наказания. До этого департамент Минюста сообщал, что состояние господина Саакашвили стало лучше, поэтому не исключен его перевод обратно в тюрьму для отбытия наказания.

Грузинско-украинские отношения обострились после того, как появились кадры с сильно похудевшим и изможденным гражданином Украины Михаилом Саакашвили. В настоящее время бывший глава государства отбывает шестилетний срок заключения за организацию избиения спецназом МВД в 2005 году оппозиционного депутата и бизнесмена Валерия Гелашвили. Михаил Саакашвили тайно вернулся в Грузию с Украины в ночь на 29 сентября 2021 года, спустя несколько дней его арестовали.

Полина Мотызлевская