В Нижневартовске простились с погибшим на СВО разведчиком-гранатометчиком

В Нижневартовске (ХМАО-Югра) простились с погибшим в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине контрактником Дмитрием Костырко. Об этом сообщили на официальной странице городской администрации в соцсети «Вконтакте».

По данным администрации, в июле 2022 года Дмитрий Костырко был призван на военную службу в ВС РФ по контракту и выполнял боевые задачи в зоне СВО в должности разведчика-гранатометчика разведывательной десантной роты. Дата смерти бойца неизвестна.

Дмитрий Костырко родился в селе Бурла (Алтайский край), закончил нижневартовскую школу № 9. В 2019 году он окончил Нижневартовский политехнический колледж, а затем отслужил в рядах ВС РФ в должности старшего пожарного спасателя. После работал оператором в Нижневартовском нефтеперерабатывающем объединении.

Напомним, ранее на СВО погиб сотрудник аэропорта Нижневартовска Александр Кравчук. Он выполнял боевые задачи в звании сержанта в должности командира отделения.

Полина Хабарова

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