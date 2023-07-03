Сотрудник аэропорта Нижневартовска погиб на СВО

В ходе специальной военной операции погиб уроженец Нижневартовска (Ханты-Мансийский автономный округ) Александр Кравчук. Об этом сообщили в пресс-службе администрации югорского города. На СВО он выполнял боевые задачи в звании сержанта в должности командира отделения.

Александр Кравчук в 2016 году окончил Нижневартовский политехнический колледж. В 2012 году был призван на военную службу по призыву. С 2017 года югорчанин работал в аэропорту Нижневартовска, возглавляя бригаду грузчиков.

Правительство Югры пообещало оказать все необходимые меры поддержки семье погибшего.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале СВО на Украине 24 февраля 2022 года. Тогда он заявил, что целью операции является «демилитаризация» и «денацификация» соседнего государства.

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