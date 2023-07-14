В Адыгее найден пропавший на прогулке в горах ребенок

Поиски пропавшей 11-летней девочки в районе Фишт-Оштеновского массива Адыгеи успешно завершены, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Мурат Кумпилов.

«Пропавшая девочка найдена! Жива, здорова, состояние — удовлетворительное. Уже передана родителям»,— написал глава Адыгеи.

Как сообщалось ранее, ребенок пропал во время прогулки к горному озеру. В поисках были задействованы профессиональные наземные команды, наблюдение с воздуха. Всего в поисках приняли участие 29 человек.

«Благодарю МЧС и всех задействованных в поисковой операции за скоординированные действия, которые позволили спасти ребенка»,— написал Мурат Кумпилов.

Анастасия Назарова