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В Адыгее найден пропавший на прогулке в горах ребенок

Поиски пропавшей 11-летней девочки в районе Фишт-Оштеновского массива Адыгеи успешно завершены, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Мурат Кумпилов.

«Пропавшая девочка найдена! Жива, здорова, состояние — удовлетворительное. Уже передана родителям»,— написал глава Адыгеи.

Как сообщалось ранее, ребенок пропал во время прогулки к горному озеру. В поисках были задействованы профессиональные наземные команды, наблюдение с воздуха. Всего в поисках приняли участие 29 человек.

«Благодарю МЧС и всех задействованных в поисковой операции за скоординированные действия, которые позволили спасти ребенка»,— написал Мурат Кумпилов.

Анастасия Назарова

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