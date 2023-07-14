В Адыгее прокуратура взяла под контроль поиски пропавшего в горах ребенка

Прокуратуры Майкопского района Адыгеи взяла под свой контроль поиски девочки, пропавшей в районе Фишт-Оштейновского горного массива. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Адыгеи.

По предварительной информации, семья ребенка отдыхала на туристической базе Верхний Чуб. Когда туристы отправились на прогулку к озеру Псенодах, девочка не вернулась обратно с родителями.

«Спасатели МЧС РА незамедлительно начали поиски ребенка, которые продолжаются в настоящее время. Ход поисков, а также выяснение обстоятельств случившегося находятся на контроле прокуратуры»,— сообщила пресс-служба прокуратуры.

Анасатасия Назарова