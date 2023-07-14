В Ярославле мать подозревается в утоплении ребенка в Которосли

В Ярославле возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тела 10-месячного ребенка в акватории реки Которосль. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Ярославской области.

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Фото: СУ СК РФ по Ярославской области Место происшествия

Фото: СУ СК РФ по Ярославской области

Как установили следователи, у погибшего, обнаруженного под Толбухинским мостом, имелись признаки насильственной смерти. Благодаря совместным действиям СКР и областной полиции, была установлена и задержана 35-летняя мать ребенка.

«На месте происшествия работают следователи и криминалисты регионального следственного управления СК России, проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего»,— рассказали в Следственном комитете.

Андрей Иванов