В Петербурге открылся еще один магазин «Стокманн»

В ТЦ «Жемчужная плаза» в Красносельском районе Санкт-Петербурга на месте прекратившего свою работу магазина H&M открылся новый универмаг «Стокманн». Он занял площадь 1,8 тыс. кв. м на первом этаже торгового центра. Открывшаяся точка станет для сети второй в Петербурге: долгое время в городе работал только один магазин «Стокманн» — в ТЦ «Невский центр» на пересечении Невского проспекта и улицы Восстания. В планах торговой сети открытие до конца года еще одной точки — в ТЦ «Мега Дыбенко». Об этом со ссылкой на пресс-службу торгового центра сообщает РБК Петербург.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Потокина, Коммерсантъ Фото: Мария Потокина, Коммерсантъ

В сети «Стокманн» заявляют о намерении активно наращивать свою сеть в России. Так, с начала года начал работу первый универмаг в Сочи и четыре — в Москве (в ТРЦ «Мега Теплый Стан», Columbus, VEGAS Крокус Сити и VEGAS Кунцево). В апреле генеральный директор сети универмагов Геннадий Левкин анонсировал открытие до конца года 16 магазинов — «Стокманн», в частности, должен появиться в Красноярске и Перми. Общий объем инвестиций в развитие сети составит около 3 млрд рублей.

Напомним, что в 2010 году финская компания Stockmann Group построила в Петербурге ТРК «Невский центр», где и был открыт первый в городе универмаг «Стокманн». В 2018 году она продала объект за 171 млн евро, оставшись арендатором части площадей.

Новым владельцем ТЦ «Невский центр» в мае этого года стала структура инвестиционной компании «Тринфико».

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