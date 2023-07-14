Петербург возглавил рейтинг городов для трудоустройства

Санкт-Петербург возглавил список городов для переезда в рабочих целях — за него проголосовали 39% опрошенных, о чем сообщается в исследовании сервисов «Работа.ру» и «Подработка».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Аналитики отметили, что лидирующая четверка городов не изменилась с прошлого года: Москва заняла второе место (30%), чуть меньше голосов набрали Сочи (27%) и Краснодар (20%).

Как уточняется в исследовании, при голосовании респонденты опирались на такие аспекты как желание большего заработка (81%), обеспечение жильем (75%), комфортный климат (49%), развитое профессиональное сообщество и хорошая экологическая ситуация (37%). Для меньшего числа опрошенных решающим фактором стало наличие родственников и друзей в городе (13%), выдача личного автомобиля (12%), а также обилие развлекательных заведений (8%).

По словам аналитиков «Работы.ру» и «Подработки», 40% опрошенных россиян оказались готовы к смене места жительства ради постоянной или проектной работы. Причем согласны на переезд как мужчины (56%), так и женщины (44%).

Всего, по данным сервисов, в опросе поучаствовало 3200 респондентов.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге на 34% чаще стали приглашать на работу женщин.

Елизавета Горовая

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