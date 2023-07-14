Сотрудники Роспотребнадзора взяли 36 проб воды в Туапсинском районе после ЧС

В Туапсинском районе Роспотребнадзор исследовал 36 проб воды, взятых на всех действующих водозаборных сооружениях, в том числе из распределительных сетей и установленных в селах и поселках автоцистерн. Как сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета, все образцы соответствуют нормативным требованиям.

Пробы питьевой воды также берут в детских здравницах, санаториях и пансионатах, в детсадах, больнице поселка Новомихайловского и в пунктах временного размещения людей. Отмечается, что санитарно-эпидемиологическая ситуация в районе стабильная. Сейчас актуализируется список объектов, попавших в зону подтопления, и жителей для их дальнейшей иммунизации.

В администрации районе подчеркнули, что соответствие питьевой воды санитарно-эпидемиологическим нормам в пострадавших поселениях находится на жестком контроле Роспотребнадзора. Отбор проб для исследований производится ежедневно.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщили, что пробы морской воды для исследования будут отбираться после окончания шторма. Сейчас купание запрещено.

Татьяна Ручкина

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