«Горжилобмен» возглавил экс-заместитель председателя жилищного комитета Петербурга

Новым директором СПб ГБУ «Горжилобмен» назначен бывший первый заместитель председателя жилищного комитета Петербурга Роман Канивцов. Об этом чиновник сам сообщил на своей странице «ВКонтакте».

По словам нового руководителя ведомства, он намерен сделать упор на открытости и анонсировал создание колл-центра в «Горжилобмене», чтобы все желающие могли получить информацию «из первых уст».

Господин Канивцов с 2014 года работал в комитете по тарифам в должности начальника отдела регулирования тарифов электроэнергетической отрасли. В 2020 году перешел в жилком на пост первого заместителя председателя комитета, где курировал координационно-аналитическое управление и отвечал за отдел контроля и анализа финансово-хозяйственной деятельности, отдел планирования и исполнения бюджета, а также за планово-экономический отдел.

СПб ГБУ «Горжилобмен» занимается оказанием содействия очередникам из расселяемых коммунальных квартир, многодетным семьям и другим группам. Также учреждение предоставляет услуги по приватизации, продаже помещений государственного жилищного фонда.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что начальницу одного из секторов СПб ГКУ «Жилищное агентство Адмиралтейского района Санкт-Петербурга» задержали по подозрении в получении взятки в крупном размере.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте