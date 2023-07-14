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Коммерсантъ FM
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Песков пообещал, что юридический статус ЧВК будет рассмотрен

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова Владимира Путина о том, что юрлица ЧВК «Вагнер» не существует, поскольку в России нет закона о частных военных компаниях. Господин Песков сказал, что этот вопрос рассмотрят.

На вопрос журналистов, продолжит ли ЧВК «Вагнер» свою деятельность и в каком виде, Дмитрий Песков сослался на ответ Владимира Путина: «Вчера президент сказал, что такого юрлица, как ЧВК "Вагнер", де-юре не существует и не существовало, что это вопрос для дополнительного изучения и рассмотрения. Это достаточно сложный вопрос о юридическом статусе подобных компаний, который должен быть изучен».

Затем представителя Кремля спросили, возможны ли в связи с этим законодательные изменения о статусе ЧВК. «По крайней мере этот вопрос будет на рассмотрении»,— ответил господин Песков.

Вместе с тем подробности встречи Владимира Путина с командирами ЧВК «Вагнер» пресс-секретарь комментировать отказался: «Мы не комментируем. Все-таки речь идет о военных, о Министерстве обороны, поэтому рекомендуем туда обращаться». Он добавил, что власти уже огласили ту информацию, которой можно было поделиться.

Владимир Путин встретился с главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным и его бойцами 29 июня — через пять дней после вооруженного мятежа частной военной компании и попытки дойти до Москвы. При этом о самом факте встречи Дмитрий Песков сообщил 10 июля, комментируя публикацию французской газеты Liberation.

Он рассказал, что встреча прошла в Кремле, длилась три часа и в ней участвовали 35 человек. Пресс-секретарь обозначил, что на встрече Владимир Путин и командиры ЧВК «Вагнер» поделились собственными оценками cобытий 24 июня, а президент также предложил представителям ЧВК варианты трудоустройства.

13 июля специальный корреспондент «Ъ» Андрей Колесников по окончании заседания Форума будущих технологий спросил у Владимира Путина о деталях встречи. На вопрос о возможности сохранения ЧВК «Вагнер» как боевой единицы президент ответил: «Группа есть, но юридически не существует». По его словам, «непростой вопрос» о легализации частных военных компаний должен обсуждаться в Госдуме.

Владимир Путин также рассказал Андрею Колесникову, что во время встречи предложил ЧВК «Вагнер «собраться в одном месте и продолжать служить» под руководством их прежнего командира. По словам президента, они «кивали», когда он об этом говорил, однако Евгений Пригожин по итогу сказал, что «ребята не согласны с таким решением».

Подробности — в репортаже Андрея Колесникова «ЧВК "Вагнер" не существует».

Лусине Баласян

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