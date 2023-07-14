МИД России разъяснил польскому послу, почему было закрыто консульское агентство в Смоленске

МИД России вызвал посла России в Польше Кшиштофа Краевского в Москву в связи с закрытием Консульского агентства Республики Польша в Смоленске. Ему была вручена нота и разъяснены причины, по которым российские власти пошли на такой шаг.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кшиштоф Краевский

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Кшиштоф Краевский

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Согласно сообщению внешнеполитического ведомства, дальнейшее функционирование агентства «представляется избыточным» из-за враждебной политики Польши. Также была отмечена «накачка» оружием Украины и уничтожение советских памятников. Кроме того, МИД обвинил Польшу в «провокационных выходках в адрес аккредитованных в Польше российских дипломатов, захвате российской дипломатической недвижимости и хищении денежных средств Посольства России».

Сегодня, 14 июля, премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии консульского агентства Польши в Смоленске.

Упомянутые МИДом события произошли весной текущего года. Так, 28 апреля МИД Польши инициировал процесс изъятия российской недвижимости, которая «не используется в дипломатических и консульских целях», включая школу при посольстве РФ в Варшаве. Ведомство утверждало, что некоторые объекты недвижимости в Польше Россия занимает незаконно.

10 мая прокуратура изъяла почти $1,2 млн, заблокированных ранее на банковских счетах посольства и торгпредства России. Польша признала эти средства вещественными доказательствами и перевела их на свои счета. Посол России в Польше Сергей Андреев не отреагировал на действия польских властей и не опротестовал их в суде, поэтому решение прокуратуры 10 мая окончательно вступило в силу. МИД России допускал асимметричный ответ на изъятие средств российского посольства.

Полина Мотызлевская