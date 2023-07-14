ФАС приостановила торги по реконструкции системы водоснабжения Копейска

Федеральная антимонопольная служба России приостановила аукцион по реконструкции системы водоснабжения в Копейске в связи с жалобой на действия заказчика. Информация об этом опубликована в Единой информационной системе в сфере закупок.

Начальная цена контракта составляет 1,3 млрд руб. Его условия предусматривают реконструкцию участка водовода Челябинск-Копейск и строительство на этом водоводе водопроводной насосной станции в районе поселка Старокамышинск. Заказчиком торгов выступает МУП «Копейские системы водоснабжения и водоотведения».

Жалобу на условия конкурсной документации подало ООО «Русстрой» (Екатеринбург). Компания посчитала неправомерными установленные критерии оценки квалификации участников закупки. Согласно им, для получения максимальной оценки по критериям заявителям достаточно иметь два исполненных договора с общей ценой договоров в 700 млн руб. В «Русстрое» отметили, что такие условия ставят в несправедливое положение компании, которые выполнили большее количество контрактов.

«Соответственно, такой порядок оценки лишает потенциального участника закупки получить соответствующее количество баллов при наличии опыта выполнения работ, что противоречит общим принципам законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок», — следует из текста жалобы.

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