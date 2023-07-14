36 кандидатов выдвинуты на дополнительные выборы в гордумы и окружные советы Удмуртии

11 кандидатов выдвинуты для участия в дополнительных выборах в гордуму Ижевска по Автозаводскому одномандатному округу №23. Соответствующая информация опубликована на сайте избирательной комиссии Удмуртии. Из них 10 — самовыдвиженцы. Восемь самовыдвиженцев временно не работают. Также кандидата выдвинула партия КПРФ — им стал индивидуальный предприниматель Максим Смирнов. Пока никто из кандидатов не зарегистрирован.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

На дополнительные выборы в гордуму Можги по Казанскому одномандатному округу №6 и в сарапульскую гордуму по Дачному округу №5 и Дубровскому округу №9 пока никто не заявился.

Как сообщает пресс-служба избиркома Удмуртии, всего на дополнительных выборах в сентябре планируется заместить 15 депутатских мандатов в 11 городах и районах. По данным на полдень 12 июля выдвинуто 36 депутатов: 15 — от ЛДПР, 9 — от «Единой России», 2 — от КПРФ, а также 10 самовыдвиженцев. Выдвижение завершится 31 июля. Голосование в соответствующих округах будет проводиться 9-10 сентября.

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