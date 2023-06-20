Голосование на дополнительных выборах в Удмуртии в сентябре будет идти два дня

В Удмуртии дополнительные и повторные выборы в сентябре будут идти два дня — 9 и 10 сентября. Соответствующее решение было принято на заседании избирательной комиссии республики, сообщается в телеграм-канале избиркома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ЦИК Удмуртии Фото: ЦИК Удмуртии

«Двухдневное голосование — это общая позиция председателей территориальных комиссий, где будут проходить выборы. С учетом, что кампаний у нас немного, такой формат максимально удобный и для избирателей, и для членов участковых комиссий»,— пояснила председатель избиркома Удмуртии Светлана Пальчик

В частности, в сентябре пройдут дополнительные выборы депутатов Сарапульской гордумы в двух одномандатных округах и гордумы Ижевска в одном округе.

Напомним, в 2022 году выборы главы Удмуртии и депутатов госсовета проводились в течение трех дней — 9-11 сентября.

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