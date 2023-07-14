Власти США начали расследование в отношении ChatGPT и OpenAI

Федеральная торговая комиссия США (FTC) начала расследование в отношении компании OpenAI, создавшей нашумевший чат-бот ChatGPT. Об этом со ссылкой на документы FTC сообщила The Washington Post. Регуляторы считают, что чат-бот компании мог нарушить законы о защите потребителей, предоставляя им недостоверную информацию.

FTC потребовала от OpenAI предоставить детальные данные о всех поступавших в компанию и самому регулятору жалобах, в которых говорилось, что продукция компании, то есть ChatGPT, «делает ложные, недостоверные, унижающие честь и достоинство, а также вредные» заявления о людях. Таким образом, FTC расследует, насколько компания ответственна за «репутационный вред», который понесли от ее продукта потребители.

FTC не комментирует сообщения о расследовании. Глава OpenAI Сэм Алтман в своем Twitter заявил, что «очень печально видеть, как работа FTC сопровождается утечками и не помогает укреплять доверие». Он подчеркнул, что его компания будет полностью сотрудничать с регулятором, отметив, что «для нас очень важно, чтобы наши технологии были безопасными и служили интересам потребителей. Мы уверены, что соблюдаем закон».

Как страны мира озаботились регулированием генеративного ИИ, читайте в материале «Ъ» «Чат-ботам пишут закон».

Евгений Хвостик