За ночь в Воронеже может выпасть месячная норма осадков, власти создали оперативный штаб

Власти Воронежа предупредили, что в ночь с 14 на 15 июля в городе за короткий срок прогнозируется выпадение месячной нормы осадков. В мэрии создан оперативный штаб для координации работы в неблагоприятных погодных условиях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно прогнозам Гидрометцентра, вечером пятницы, ночью и утром субботы в регионе ожидается «опасное метеорологическое явление – местами очень сильный дождь, гроза, усиление ветра до 18-23 м/с». За несколько часов может выпасть месячная норма осадков. Как пояснили в мэрии, «такой объем воды, льющейся с такой интенсивностью, моментально заполнит сети ливневой канализации, вызовет серьезные подтопления не только в традиционно проблемных местах, но и в ряде других». «Уровень воды по городу будет значительно выше, чем раньше при залповых ливнях»,- предполагают чиновники.

Впрочем, в горадминистрации считают, что спустя «непродолжительное время» после окончания осадков «практически на всей территории Воронежа вода будет принята ливневой канализацией и уйдет с поверхности». В проблемные места направят специальную перекачивающую технику. «Во время пика ливня, особенно, если он будет сопровождаться порывами ветра, находиться на территории города вне помещений будет опасно. Возможны обрывы линий электропередач, падение веток и стволов деревьев, слабо закрепленных конструкций. В низинах гарантированно будут подтопления, способные нанести серьезный ущерб автотранспорту, также возможно разрушение отдельных участков дорог, подпорных стен»,- предупредили в мэрии.

По решению мэра Вадима Кстенина создан оперативный штаб, который будет работать круглосуточно до ликвидации возможных последствий разгула стихии. Все ответственные муниципальные службы переведены на усиленный режим работы. «Мы не можем предотвратить некоторых событий, но сделаем все, чтобы устранить их последствия. Горожане, прислушайтесь к рекомендациям, которые дает городская служба спасения, и со своей стороны тоже приложите, пожалуйста, все усилия, чтобы последствия разгула стихии вас не коснулись»,- обратился к воронежцам градоначальник.

В начале июня в Центральном районе Воронежа власти были вынуждены вводить режим ЧС из-за разрушения во время ливня подпорной стены Каменного моста. Господин Кстенин назвал происшествие «серьезным», сегодня инфраструктурный объект восстанавливается.

Владимир Зоркий

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