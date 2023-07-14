Нижегородским компаниям рекомендовали выделить 1% рабочих мест для участников СВО

Работодателям Нижегородской области рекомендовано выделить 1% рабочих мест для участников спецоперации, которые заключили контракт через областной пункт отбора или региональный военкомат. Соответствующие изменения губернатор Глеб Никитин внес в указ «О дополнительных мерах поддержки военнослужащих и их семей». Документ опубликован 13 июля.

Компаниям рекомендовано единовременно выплатить таким работникам 100 тыс. руб. и ежемесячно перечислять им по 50 тыс. руб.

Ранее сообщалось, что правительство Нижегородской области направило 2,2 млрд руб. на поддержку участников спецоперации на Украине. Для регулярных выплат в регионе действует механизм социального контракта. В 2022 году на них направили 463 млн руб.

Елена Ковалева