В Шушарах построят два детских сада — «близнеца»

Госстройнадзор Санкт-Петербурга выдал разрешение на строительство двух новых детских садов в поселке Шушары.

Дошкольные образовательные учреждения предполагается возвести на Школьной улице и Новгородском проспекте. Согласно проектной документации, оба детских сада будут однотипными и рассчитаны на 440 мест — 18 групп. В зданиях запроектированы бассейны, физкультурные и музыкальные залы, кружковые.

Сроки окончания строительства соцобъектов не уточняются.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что на территории бывшего завода «Самсон» в Московском районе Петербурга планируется построить школу на 550 мест.

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