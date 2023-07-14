СК РФ взял на контроль проверку самарских ритуальных служб на предмет халатности

Руководитель СУ СК РФ по Самарской области Марат Галиханов представит в центральный аппарат ведомства доклад о проведении проверки по факту халатности сотрудников ритуального агентства в регионе (ст. 293 УК РФ). Соответствующее поручение дал председатель ведомства Александр Бастрыкин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«В социальных медиа распространяется информация о том, что в одном из ритуальных агентств Самарской области тела умерших хранят в холодильном оборудовании, предназначенном для бытового использования, в ненадлежащих условиях»,— говорится в сообщении.

Ранее губернатор Самарской области возмутился ситуацией. Полиция начала проверку.

Георгий Портнов