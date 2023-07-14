В Самаре полиция проверяет информацию о трупах на территории частного склада

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров возмутился ситуацией с нахождением тел усопших на территории частного склада. Он назвал действия ответственных лиц неподобающим отношением. Об этом он сообщил СМИ.

«Как только мне поступила информация, дал все необходимые поручения о проверке. Созвонился с начальником регионального ГУ МВД, на данный момент начато разбирательство»,— приводятся в сообщении слова главы региона.

Дмитрий Азаров отметил, что в связи с этим возникает «много вопросов по соблюдению законодательства, которыми должны заняться и Роспотребнадзор, и прокуратура». Он также связался с блогером, опубликовавшей видео, для уточнения обстоятельств.

Ранее в сети появилось видео, на котором рассказывалось о хранении тел умерших в холодильниках с надписями «мороженое» и «охлажденное мясо» в частном гараже в Самаре. При этом трупы были сложены друг на друга.

Ранее в Самаре силовики задержали криминального авторитета из Тольятти Игоря Сиротенко (Сирота). Его подозревают в организации поджога павильона ритуальных услуг в Самаре в ноябре 2022 года. Тогда во время пожара погибла 31летняя женщина, позже в больнице скончался 61летний мужчина. Региональным следственным управлением СКР было возбуждено уголовное об убийстве, в рамках расследования объявлены в розыск предполагаемые поджигатели павильона Аршак Енгибарян и Георгий Цицеров.

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «Сироту взяли в аэропорту».

Георгий Портнов