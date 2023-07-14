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Коммерсантъ FM
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Гендиректор «Росатома» рассказал о мерах защиты российских АЭС

Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что госкорпорация приняла все необходимые меры для обеспечения безопасности российских АЭС. По его словам, ситуация на них находится под контролем.

«Проведены все необходимые мероприятия. И службой безопасности госкорпорации "Росатом", "Атом-охраной" и, конечно, Росгвардией, на плечах которой лежит основная ответственность за физическую защиту атомных станций. Конечно же, мобилизованы специальные силы Министерства обороны, в том числе противовоздушная оборона»,— сказал господин Лихачев в интервью ведущему «России-1» Павлу Зарубину. Видео опубликовано в его Telegram.

Сегодня утром глава Курской области Роман Старовойт сообщил о падении беспилотника в Курчатове. В результате повреждение получил один жилой дом. Рядом с этим городом находится Курская АЭС.

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