Clearstream предупредил клиентов о блокировке российских евробондов

Международный депозитарий Clearstream сообщил о возможной блокировке еврооблигаций на счетах, выпущенных российскими компаниями. Блокировка касается счетов, по которым эмитенты рассчитываются альтернативными способами. Сообщение на сайте депозитария появилось 1 июня, первыми об этом сообщили «Ведомости».

Нововведение в работе депозитария направлено на «избежание двойных платежей». В сообщении говорится о возможной блокировке ценных бумаг, в каком случае может произойти блокировка — не уточняется.

Clearstream просит россиян уведомлять об альтернативных платежах или намерении их зачислить на счет в других депозитариях. Клиентам нужно отправить в Clearstream сообщение в свободном формате, в котором названы персональные данные держателей ценных бумаг, размер суммы, валюта платежа, а также дата его получения.

К альтернативным способам платежа Clearstream относит частичные или полные платежи по бумагам в российских рублях, то есть изменение валюты платежа; обратный выкуп (buyback) облигаций; замещение еврооблигаций, учитываемых в международном депозитарии, на локальные российские бумаги.

Соруководитель практики санкционного права и комплаенса Pen&Paper Кира Винокурова рассказала «Ведомостям», что выплата по евробондам на счет в другом депозитарии действительно может привести к повторному платежу. По ее мнению, депозитарий стремится исключить возможные нарушения, связанные с санкционным режимом, поскольку альтернативные платежи могут восприниматься им как обход санкций.

В июне Clearstream Banking объявила о приостановке исполнения инструкций по конвертации депозитарных расписок на российские акции из-за санкций ЕС в отношении России. До этого в России заблокировали активы Euroclear и Clearstream на €2,9 млрд в национальном расчетном депозитарии (НРД). Блокировка произошла в ответ на ограничения, которые Euroclear и Clearstream ввели в отношении НРД, исполняя европейские санкции после начала военной операции России на Украине.

Полина Мотызлевская