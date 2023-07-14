Пиотровский: реставрация Биржи завершится в течении трех лет при условии финансирования

Работы по реставрации здания Биржи на Стрелке Васильевского острова в Санкт-Петербурге завершатся примерно в течение трех лет при условии финансирования. Об этом в ходе осмотра работ в здании, переданном Государственному Эрмитажу для создания музея геральдики сообщил журналистам генеральный директор музея Михаил Пиотровский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Сами работы и их очень тщательное исполнение важнее скоростей, тем более мы меняли подрядчика. Работа идет по этапам, сейчас завершается первый этап, на следующий этап у нас пока нет финансирования. С того момента, как мы получим финансирование, через три года все предстанет в полном блеске»,— цитирует господина Пиотровского ТАСС.

По словам гендиректора Эрмитажа, первый этап работ включал ремонт кровли, обновление стропильной системы, гидроизоляцию стилобата, а также реставрацию фасадов, которая завершена на 70%. Сейчас с главного фасада Биржи уже сняты строительные леса. Внешние работы завершатся до конца года, после чего можно будет переходить к работам внутри здания, включая наладку инженерных коммуникаций, подготовку и отделку помещений.

«Ъ-СПб» писал, что реконструкцию исторического здания Биржи на стрелке Васильевского острова ранее планировалось завершить в 2024 году — к предстоящим выборам губернатора Петербурга и президента РФ.

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