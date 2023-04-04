Реконструкцию здания Биржи в Петербурге завершат к 2024 году

Реконструкцию исторического здания Биржи на стрелке Васильевского острова в Санкт-Петербурге планируется завершить в 2024 году, сообщил «Деловой Петербург» со ссылкой на собственные источники. Такой же срок власти города ставят перед подрядчиками реконструкции Консерватории имени Римского-Корсакова.

По словам собеседников издания, в Смольном рассчитывают, что оба объекта будут в высокой степени готовности к предстоящим в 2024 году выборам губернатора Петербурга и президента РФ. С Биржи, которая после реконструкции станет бело-голубого цвета, уже сняты леса, но многие работы на фасаде еще не приняты из-за недостатков, в частности, подтеков краски и штукатурки у скульптурной группы Нептуна.

Сейчас участники рынка ждут объявления отдельного конкурса на реставрацию интерьеров, отмечает издание.

Здание Биржи было передано в ведение Государственного Эрмитажа в 2014 году. По планам города, в будущем в нем разместится городской музей геральдики.

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