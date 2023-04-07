«Росатом» вложит в инфраструктуру Курской области более 1 млрд рублей

«Росатом» планирует направить на социально-экономическое и инфраструктурное развитие Курчатовского района и Курчатова, где находится одна из АЭС госкорпорации, более 1 млрд руб. Об этом рассказали в пресс-службе компании. Соответствующее соглашение подписали губернатор Курской области Роман Старовойт и гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев.

Ранее на средства «Росатома» в Курчатове и Курчатовском районе уже построили путепровод над железнодорожными путями, провели реконструкцию городской набережной, а также капремонт учреждений образования, дорог, дворовых и общественных территорий. Часть средств была направлена на дополнительные программы дошкольного образования.

Сейчас на Курской АЭС в работе находятся энергоблоки №3 и 4 мощностью 1000 МВт каждый. Возводятся два энергоблока станции замещения. В 2024 году запланирован физпуск первого энергоблока Курской АЭС-2, в 2025-м — его энергетический пуск.

О том, как Минэнерго оптимизирует стоимость мощности новых АЭС, — в публикации «Ъ».

Владимир Зоркий