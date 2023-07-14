ФК «Бионорд-УЗПМ» завоевал Кубок чемпионов весенне-летнего сезона пермской Ночной футбольной лиги

13 июля в Перми на стадионе «Динамо» состоялся финал Кубка чемпионов 6х6 Ночной футбольной лиги. В борьбе за первое место сошлись чемпионы первого и второго дивизионов весенне-летнего сезона – «Гача-950» и команда сотрудников Уральского завода противогололедных материалов «Бионорд-УЗПМ». Заводчане взяли верх со счетом 3:1.

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Ночная футбольная лига – это любительские футбольные матчи, которые организовывают в вечернее время по правилам мини-футбола в формате 5х5, 6х6 и 8х8. В Перми НФЛ существует с 2016 года. Тогда в турнире приняли участие всего девять команд. В 2023 году в чемпионатах НФЛ играют больше ста команд в пяти дивизионах.

Участники команд – представители самых разных возрастов и профессий: и мужчины в возрасте, и студенческие коллективы, и представители трудовых организаций, взносы за которых платят именно организации, чтобы поддержать командный дух.

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Сотрудники Уральского завода противогололедных материалов, триумфаторы весенне-летнего сезона НФЛ, стремительно ворвались в любительский футбол Прикамья не так давно. Летом 2021 года на УЗПМ была создана команда по мини-футболу из работников предприятия. Заводчане начали играть на различных любительских первенствах и с ходу добиваться успехов. Сегодня «Бионорд-УЗПМ» играет в элите краевого любительского мини-футбола.

– Утром наши игроки работают на производстве, а вечером тренируются, участвуют в соревнованиях и побеждают. Зачастую наши футболисты являются лучшими специалистами в своих подразделениях. Футбол объединяет сотрудников на разных уровнях: за нашу команду играют и заводчане, и сотрудники офиса, то есть буквально за «Бионорд-УЗПМ» играют и наш электрик, и директор производственной площадки. Это идет на пользу товарищеским отношениям внутри коллектива, и благодаря этому мы достигаем успехов, – рассказал о высоком командном духе заводчан начальник команды «Бионорд-УЗПМ» Алексей Керов.

В этом году заводчане уже успели стать чемпионами Любительской футбольной лиги 6х6 Пермского края и оказались единственной из более чем 40 команд, которая не потерпела ни одного поражения в течение нескольких недель чемпионата ЛФЛ.

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Затем в течение двух месяцев ФК «Бионорд-УЗПМ» участвовал в розыгрыше Золотого кубка ЛФЛ 6х6, за который боролись призеры чемпионата, где снова не потерпели ни одного поражения, уверенно одерживали победы и стали обладателями Золотого кубка ЛФЛ.

Матчи весенне-летнего сезона Ночной футбольной лиги начались в мае. Параллельно с регулярными матчами НФЛ шел розыгрыш Кубка чемпионов, в котором друг с другом играли лучшие команды из каждого дивизиона. Накануне завоевания Кубка чемпионов заводчане заняли первое место во втором дивизионе.

– Впечатлений очень много и у меня, и у остальных игроков. Мы были счастливы стать чемпионами во втором дивизионе, но для нас было принципиально важно доказать, что мы – лучшие из лучших среди всех дивизионов, поэтому мы были очень серьезно настроены на финал Кубка чемпионов. Наш настрой принес плоды – по результатам весенне-летнего сезона мы стали обладателями двух кубков НФЛ, – прокомментировал успехи команды директор производственной площадки УЗПМ Алексей Прокопенко.

ООО «УЗПМ»